Москва, 27 октября, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении единогласно приняла пакет законопроектов о наказании за пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября. Законопроекты направлены на практическую реализацию норм, закрепленных в новой редакции Конституции России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Наша задача не вывести во двор и расстрелять, а остановить пропаганду», — отметил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Предлагается ознакомиться с правоприменительной практикой, после чего возможна дальнейшая корректировка законодательства.

«Мы говорили о введении уголовной ответственности. Но задача в том, чтобы сделать противоправное деяние невозможным, его профилактировать», — добавил парламентарий.

В то же время в ходе дискуссии спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил внесения поправок, ужесточающих наказание и повышающих ответственность. Он указал на соцопрос, согласно которому достаточное число граждан поддерживает введение уголовной ответственности.

Изменения вносятся в ст. 6.21 КоАП. Так, за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений среди несовершеннолетних, которая выражается «в распространении информации или публичных действиях», если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, предлагается для граждан установить штраф от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для должностных лиц — от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, для юрлиц — от 1 млн до 2 млн рублей. За аналогичную пропаганду в интернете или СМИ предлагается для граждан установить штраф от 200 до 400 тыс. рублей, для должностных лиц — от 400 тыс. до 800 тыс. рублей, для юрлиц — от 2 млн до 5 млн рублей.

Административные штрафы за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди взрослых могут составить до 4 млн рублей. Так, за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений, которая выражается «в распространении информации или публичных действиях», если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, предлагается для граждан установить штраф от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юрлиц — от 800 тыс. до 1 млн рублей.

За аналогичную пропаганду в интернете или СМИ предлагается для граждан установить штраф от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для должностных лиц — от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, для юрлиц — от 1 млн до 4 млн рублей.

Иностранцев за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди взрослых, в том числе в интернете, предлагается наказывать штрафом от 100 тыс. до 200 тыс. рублей с последующим выдворением из России. За аналогичное деяние, касающееся несовершеннолетних, предлагается ввести штраф от 200 тыс. до 400 тыс. рублей с последующим выдворением за пределы страны.

Законопроектом за пропаганду педофилии, в том числе за распространение информации, «оправдывающей ее или формирующей привлекательность», если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, предлагается для граждан установить штраф от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, для должностных лиц — от 400 тыс. до 800 тыс. рублей, для юрлиц — от 1 млн до 4 млн рублей. За пропаганду педофилии в интернете или СМИ для граждан предусмотрен штраф от 400 тыс. до 800 тыс. рублей, для должностных лиц наказание составит от 800 тыс. до 2 млн рублей, для юрлиц — от 4 млн до 10 млн рублей.

Иностранцы за пропаганду педофилии в РФ будут наказываться административным штрафом в размере от 200 тыс. до 400 тыс. рублей с последующим выдворением за пределы страны. Если же иностранец пропагандирует педофилию в интернете или СМИ, то штраф составит от 400 тыс. до 800 тыс. рублей с последующим выдворением за рубеж. Также возможно наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток.

Предполагается штраф за распространение в интернете или СМИ информации, которая может вызвать желание сменить пол у несовершеннолетних. Так, за распространение среди несовершеннолетних информации, которая «способна вызвать желание сменить пол», если это не подпадает под уголовно наказуемое деяние, предлагается установить штраф от 50 тыс. до 100 тыс. рублей для граждан, от 100 тыс. до 200 тыс. рублей для должностных лиц, от 800 тыс. до 1 млн рублей для юрлиц. За распространение аналогичной информации в интернете предлагается ввести административный штраф от 100 тыс. до 200 тыс. рублей для граждан, от 200 тыс. до 400 тыс. рублей для должностных лиц, от 1 млн до 4 млн рублей для юрлиц.

Если информацию, пропагандирующую смену пола, в РФ распространяет иностранец, штраф для него составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей с последующим выдворением за пределы страны. В случае распространения иностранцем таких данных в интернете штраф составит от 100 тыс. до 200 тыс. рублей с последующим выдворением из РФ. Также возможно наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток.