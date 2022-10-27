Донецк, 27 октября, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Вооружённые формирования нацистского режима Киева обстреляли Петровский район Донецка. Об этом 27 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что обстрел Петровского района Донецка со стороны боевиков ВСУ был зафиксирован в 11:00 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 152 мм.

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