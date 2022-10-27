Москва, 27 октября 2022, 11:14 — REGNUM Госдума в первом чтении единогласно приняла законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября. Инициатива внесена в Госдуму почти 400 депутатами во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
Все регионы России, включая новые территории, поддержали законопроекты.
В ходе дискуссии он обратил внимание на предложение назвать законопроект — о запрете пропаганды садомии.
«Понятные вещи надо называть своими именами», — сказал Володин.
Он обратил внимание на сложившуюся ситуацию в Европе и в США.
«Мы принимаем решение в интересах граждан России», — подчеркнул Володин.
Запрещается распространение материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, установить запрет рекламы, содержащей информацию, пропагандирующую либо демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, признать запрещенной для распространения среди детей информацию, пропагандирующую либо демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, а также способную вызвать у детей желание сменить пол.
Также ограничивается доступ детей к запрещенной к распространению среди них информационной продукции в теле‑ и радиопрограммах, теле‑ и радиопередачах, просмотр или прослушивание которых осуществляется исключительно на платной основе с применением декодирующих технических устройств, устанавливающими требование действия для подтверждения возраста пользователя.
На владельцев новостного агрегатора, аудиовизуального сервиса и социальной сети возлагается обязанность не допускать использование своих информационных ресурсов в целях распространения материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения.
Устанавливается запрет на выдачу прокатного удостоверения на фильмы, содержащие материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения.
Действующий запрет пропаганды подобного среди несовершеннолетних легко обходится, указали в Госдуме.
«Мы не запрещаем ЛГБТ, не вводим цензуру». — отметил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).
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