Москва, 27 октября, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении единогласно приняла законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября. Инициатива внесена в Госдуму почти 400 депутатами во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Госдума

Все регионы России, включая новые территории, поддержали законопроекты.

В ходе дискуссии он обратил внимание на предложение назвать законопроект — о запрете пропаганды садомии.

«Понятные вещи надо называть своими именами», — сказал Володин.

Он обратил внимание на сложившуюся ситуацию в Европе и в США.

«Мы принимаем решение в интересах граждан России», — подчеркнул Володин.

Запрещается распространение материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, установить запрет рекламы, содержащей информацию, пропагандирующую либо демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, признать запрещенной для распространения среди детей информацию, пропагандирующую либо демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, а также способную вызвать у детей желание сменить пол.

Также ограничивается доступ детей к запрещенной к распространению среди них информационной продукции в теле‑ и радиопрограммах, теле‑ и радиопередачах, просмотр или прослушивание которых осуществляется исключительно на платной основе с применением декодирующих технических устройств, устанавливающими требование действия для подтверждения возраста пользователя.

На владельцев новостного агрегатора, аудиовизуального сервиса и социальной сети возлагается обязанность не допускать использования своих информационных ресурсов в целях распространения материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения.

Устанавливается запрет на выдачу прокатного удостоверения на фильмы, содержащие материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения.

Действующий запрет пропаганды подобного среди несовершеннолетних легко обходится, указали в Госдуме.

«Мы не запрещаем ЛГБТ, не вводим цензуру». — отметил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).