Кострома, 27 октября, 2022, 11:29 — ИА Регнум. В Костроме с 22 часов вечера 27 октября до 4 ноября перекроют движение транспорта на путепроводе в Юбилейном. Об этом сообщает администрация города.

https://gradkostroma.ru Ремонтные работы на путепроводе

В это время рабочие будут бетонировать опоры моста. Движение транспорта создаёт вибрации, которые могут нарушить прочность бетона.

Объезд перекрытого участка возможен по улицам 2-й Волжской, Кинешемскому путепроводу, Советской, Северной Правды. Кроме того, из-за ремонта изменится путь следования шести автобусных маршрутов: №4,7,18,23,24 и 65.

Напомним, переправа находится на капитальном ремонте, который по условиям контракта продлится до 31 октября 2023 года. Параллельно с путепроводом в городе ремонтируют мост через реку Чёрную. Из-за этого в городе возникают пробки.