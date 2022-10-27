Москва, , 11:13 — REGNUM У России одна из наиболее надёжных энергосистем в мире, завил 27 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая заседание координационного совета по иностранным инвестициям.

Михаил Мишустин Иван Шилов

Глава правительства рассказал о преимуществах, которые получают иностранные инвесторы от работы в России.

«У нас понятные условия ведения бизнеса в части налоговой нагрузки и одна из самых надёжных в мире энергосистем, которая открывает серьёзные конкурентные преимущества для развития промышленности и других ключевых секторов», — сказал Мишустин.

Также премьер-министр отметил интерес инвесторов к российским активам.