Якутск, , 11:17 — REGNUM Помимо 15 аэропортов Якутии, в которых сейчас идёт ремонт, в обновлении нуждаются воздушные ворота ещё в одиннадцати населённых пунктах республики. Эта тема обсуждалась на заседании круглого стола в Госсобрании республики. Встреча была посвящена модернизации северного завоза, сообщило ЯСИА.

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В обновлении нуждаются аэропорты населённых пунктов Усть-Куйга, Зырянка, Ленск, Сунтар, Алдан, Мома, Саскылах, Усть-Майя, Батагай, Оленёк и Маган, большинство которых были построены 70-80 лет назад и с тех пор ни разу не реконструировались.

«Немаловажной задачей является развитие сети посадочных площадок в труднодоступных населенных пунктах. Из 63 населенных пунктов арктических районов только 33 имеют возможность принимать воздушные суда типа Ан-2 и «Байкал». При этом техническое состояние площадок зачастую не соответствует требованиям федеральных авиационных правил», — отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Семён Коркин.

Как сообщало ИА REGNUM, до 2024 года в Якутии модернизируют 15 аэропортов, шесть из них будут работать обновлёнными уже в 2023 году. По некоторым из этих объектов наблюдалось отставание в июле.