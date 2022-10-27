Челябинск, 27 октября, 2022, 11:11 — ИА Регнум. В Челябинске риелтор осуждена за хищение у граждан свыше 5,2 млн рублей. Приговор вынес Тракторозаводский районный суд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Установлено, что 51-летняя гражданка причастна к семи случаям мошенничества. Под предлогом исполнения договорных обязательств она получала от граждан деньги для дальнейшего приобретения недвижимости, но сообщала им ложные данные о процессе покупки квартиры, избегая при этом точной информации о сделке. Всего таким способом она похитила у людей более 5,2 млн рублей.

В ходе расследования женщина возместила добровольно более 2,4 млн рублей. Но суд учёл что ране она была осуждена условно за подобные преступления, и отправил её в колонию общего режима на шесть лет. В зале суда её взяли под стражу.