Москва, 27 октября, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Обращение к парламентам стран мира о необходимости укрепления режима Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении актуально и значимо. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Важность и значимость темы, наверно, ни у кого не вызывает сомнения. В дополнение могу привести примеры, которые сегодня в мире множатся. Буквально недавно комиссия по коронавирусу британского авторитетного медицинского журнала «Ланцет» выступила с заявлением, что коронавирус был создан искусственно, и как предполагается, с помощью американских технологий», — отметил Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.

При этом авторы доклада отмечают, что независимым исследователям не удалось провести расследования в американских лабораториях, занимающихся манипуляциями с вирусами. Более того, национальные институты здравоохранения США препятствовали раскрытию деталей поддерживаемых ими исследований, указал парламентарий.

К этому же выводу пришли и немецкие ученые, которые утверждают, что нашли доказательства лабораторного происхождения коронавируса, добавил Володин.

«Это все результат исследований буквально последних месяцев. При чем, авторитетных ученых и авторитетного медицинского журнала, где работают также ученые, эксперты медики. От коронавируса за прошедшее время умерло 6,5 млн человек. Заразилось 700 млн», — привел данные спикер Госдумы.

Володин также напомнил, что США, обладая ядерным оружием, дважды его применили на мирных жителях.

«Все это мы помним. Сейчас речь идет о биологическом оружии. Либо, наконец, мировое сообщество осознает угрозу, происходящего, опасность, либо мир столкнется с тем же, что произошло с городами Хиросима и Нагасаки, но только уже с использованием другого оружия», — сказал Володин.

«И пример с распространением коронавирусной инфекции должен еще раз всех заставить на это взглянуть очень серьезно. Исходя из данных авторитетных ученых-исследователей, надо создавать на международном уровне комиссию по расследованию появления коронавирусной инфекции, потому что все говорит о том, что за этим стоят США, их лаборатории, которые они создали по всему миру. Это исследование над всем человечеством. Надо это все прекращать». — убежден Володин.

«Понятно, что в Европе, которая стала колонией США, вряд ли кто-то об этом скажет. Мы с вами — последний остров свободы, который борется с этим произволом со стороны США. У нас много союзников и друзей. Нам надо донести правду и настоять, чтобы в конце концов привлекли тех, кто эти лаборатории развернул по всему миру, и на территории [б. УССР], к ответу», — заявил он.

Ранее спикер Госдумы Володин заявил о том, что США должны закрыть военные биолаборатории.