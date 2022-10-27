Баку, 27 октября, 2022, 11:11 — ИА Регнум. На сегодняшний день энергетическая политика администрации президента США Джо Байдена решает исключительно предвыборные задачи. Об этом на XV Евразийском экономическом форуме в Баку заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

По его словам, Байден решает главные задачи с горизонтом планирования в две недели.

Сечин напомнил, выборы в Конгресс США пройдут 8 ноября 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин направил приветствие участникам XV Веронского Евразийского экономического форума, который впервые открылся в столице Азербайджана Баку

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