Лозанна, Швейцария, 27 октября, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) просит Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) раскрыть детали по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом 27 октября сообщает испанское издание Marca.

Иван Шилов ИА REGNUM Камила Валиева

По словам главы МОК Томаса Баха, хотя позиция РУСАДА состоит в том, чтобы хранить молчание до вынесения окончательного вердикта по делу Валиевой, WADA и МОК могут обжаловать результат.

«С точки зрения прозрачности мы присоединяемся к WADA и просим РУСАДА обнародовать данные, чтобы у всех было больше доверия к этой процедуре», — заявил Бах.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября РУСАДА заявило, что не будет разглашать детали по делу Валиевой, поскольку 16-летняя спортсменка находится в статусе защищённого лица.