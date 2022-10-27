Новосибирск, , 11:10 — REGNUM В Новосибирской области на меры по обеспечению противопожарной и антитеррористической безопасности в образовательных организациях ежегодно из областного и муниципальных бюджетов выделяется более 700 млн рублей. Приоритетное направление на ближайшее время — модернизация систем противопожарной безопасности. Об этом сообщил заместитель министра образования региона Юрий Савостьянов.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

По официальным данным, ручными или арочными металлодетекторами сегодня оборудовано 864 образовательных организаций. Кроме того, все школы обеспечены автоматизированной системой противопожарной безопасности и системой пожарного мониторинга.

«Все это время действовала программа министерства образования, в которой отражены мероприятия по обеспечению безопасности, в рамках которой мы устанавливали в образовательных организациях системы пожарной безопасности и видеонаблюдения. Сегодня мы приходим к мнению, что системы пожарной безопасности нужно модернизировать. В прошлом и этом году на эти цели уже направлено 60 млн рублей, на следующий год в бюджет заложены более крупные суммы, которые пойдут на замену систем пожарной безопасности, отвечающих более современным требованиям. Эта работа системная и рассчитана на несколько лет», — уточнил замминистра.

Система образования в Новосибирской области включает более 2300 зданий, куда входят школы, сады, учреждения допообразования.