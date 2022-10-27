Новосибирск, 27 октября, 2022, 11:10 — ИА Регнум. В Новосибирской области на меры по обеспечению противопожарной и антитеррористической безопасности в образовательных организациях ежегодно из областного и муниципальных бюджетов выделяется более 700 млн рублей. Приоритетное направление на ближайшее время — модернизация систем противопожарной безопасности. Об этом сообщил заместитель министра образования региона Юрий Савостьянов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

По официальным данным, ручными или арочными металлодетекторами сегодня оборудовано 864 образовательных организаций. Кроме того, все школы обеспечены автоматизированной системой противопожарной безопасности и системой пожарного мониторинга.

«Все это время действовала программа министерства образования, в которой отражены мероприятия по обеспечению безопасности, в рамках которой мы устанавливали в образовательных организациях системы пожарной безопасности и видеонаблюдения. Сегодня мы приходим к мнению, что системы пожарной безопасности нужно модернизировать. В прошлом и этом году на эти цели уже направлено 60 млн рублей, на следующий год в бюджет заложены более крупные суммы, которые пойдут на замену систем пожарной безопасности, отвечающих более современным требованиям. Эта работа системная и рассчитана на несколько лет», — уточнил замминистра.

Система образования в Новосибирской области включает более 2300 зданий, куда входят школы, сады, учреждения допообразования.