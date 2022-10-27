Владивосток, , 11:07 — REGNUM В мэрии Владивостока матери офицера, погибшего в ходе спецоперации Максима Мельника, передали орден Мужества.

Орден Мужества Mil.ru

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Максим Мельник родился во Владивостоке в 1997 году. В период военной службы состоял в воинском звании командира инженерно-штурмового взвода. Погиб при исполнении воинского долга.

Указом президента России от 11 июня офицер награждён орденом посмертно за мужество, отвагу и самоотверженность.

Как сообщало ИА REGNUM, в школе №43 во Владивостоке прошла торжественная церемония установки мемориальной доски в память о выпускнике Юрии Александрове, который погиб во время спецоперации по освобождению Донбасса.