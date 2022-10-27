Псков, 27 октября, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Псковская область практически выполнила поставленный региону план в рамках частичной мобилизации. Об этом 27 октября заявил журналистам губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

«На сегодняшний день все мероприятия проходят штатно. Мы практически выполнили задание, которое было установлено по мобилизации. Буквально несколько десятков человек осталось призвать. Это вопрос нескольких дней», — сказал Ведерников.

Губернатор региона отметил, что в процессе частичной мобилизации были определённые сложности и сбои. Но такие моменты были в первые две недели процесса, начавшегося по указу президента 21 сентября.