Уфа, 27 октября, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Дни культуры Таджикистана состоялись в Уфе. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Певица из Республики Таджикистан

Сообщается, что визит официальной делегации Таджикистана в Москву и Башкирию был организован в рамках 30-летия установления дипломатических отношений между странами. Дни культуры Таджикистана открылись гала-концертом мастеров искусств этой страны на сцене государственного концертного зала «Башкортостан» в Уфе.

«Мы очень благодарны руководству Российской Федерации, министерствам культуры России и Башкирии за приглашение. Накануне мы открыли дни культуры Таджикистана в Москве, сегодня мы представляем нашу культуру в Уфе», — приводит пресс-служба слова заместителя министра культуры ТаджикистанаНазариёна Обид Одилзоды, который также сообщил, что встретился с министром культуры Башкирии и обсудил совместные проекты.

Отмечается, что в настоящее время в Башкирии проживает порядка десяти тысяч таджиков, работает Таджикский национально-культурный центр.

«Сегодня Таджикистан, как и раньше, — один из важных партнеров Российской Федерации и Башкирии в выстраивании торгово-экономических отношений. В последние несколько лет наш товарооборот постепенно растет. Большую часть товарооборота составляет именно экспорт из Башкирии, что говорит о том, что наши товары востребованы и интересны. Потенциал наших взаимоотношений очень большой, есть куда расти и в плане импорта качественных товаров из Таджикистана», — сообщила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности БашкирииМаргарита Болычева.