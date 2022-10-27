Москва, , 11:11 — REGNUM Распространенность употребления табака в России среди взрослого населения снизилась с 39,5% в 2009 году до 20% в 2021 году. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на VI Всероссийском форуме общественного здоровья, передает корреспондент ИА REGNUM.

Н. Игнатьев. Табак — яд. Брось курить! 1957

По его словам, также достигнуто уменьшение объема потребления алкоголя с 9,4 литров на душу населения до 9,1. Однако он подчеркнул, что подобный уровень всё равно необходимо снижать.

Кроме того, глава Минздрава РФ отметил рост числа обращений в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни — более 2,2 млн граждан страны.