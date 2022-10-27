Киев, 27 октября, 2022, 11:06 — ИА Регнум. В большинстве регионов провозглашённого государственного образования на территории бывш. УССР объявили воздушную тревогу. Об этом 27 октября сообщили в минцифры киевского режима.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Воздушная тревога. Киевский режим

Ведомство опубликовало карту регионов, где объявлена воздушная тревога. Согласно изображению, сирены звучат в Киевской, Одесской, Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Кировоградской областях. Также об угрозе с воздуха информируют в подконтрольной Киеву части бывш. УССР.

Ранее воздушную тревогу объявили в Киеве и Полтавской области. Жителей призвали воспользоваться укрытиями.