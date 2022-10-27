Баку, , 11:06 — REGNUM Идея «вырезать» Россию из мировой экономики является иллюзорной и абсурдной, при этом доля российской стороны в поставках базового сырья в мире составляет до 15%. Об этом 27 октября заявил глава компании «Роснефть» Игорь Сечин во время своего выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме, который проходит в Баку.

Игорь Сечин kremlin.ru

«Идея «вырезать» Россию из мировой экономики — эта идея абсурдна и иллюзорна. Масштабы и роль российской экономики в мировом разделении труда традиционно недооценивались», — сказал он.

При этом глава «Роснефти» уточнил, что заявления о вкладе России в мировой ВВП в размере 2% — это миф, так как «если считать по ППС, то это уже 4-5%», а с учётом роли услуг в экономиках развитых стран — «до 70% ВВП США».

«Услуги — полезная вещь, но не в том случае, когда у вас нет энергоресурсов и продовольствия. Доля России в поставках базового сырья — до 15%», — пояснил Сечин.

Также он отметил, что устойчивость экономика России обеспечена тем, что она «надежно стоит на земле» и опирается на достаточное количтсво ресурсов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава компании «Роснефть» Игорь Сечин заявил, что процесс отказа государств от американского доллара запущен, он необратим.