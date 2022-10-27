Орел, 27 октября, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Учения по готовности сил и средств гражданской обороны проведут в Орловской области, об этом сообщил в прямом эфире в соцсетях вечером 26 октября губернатор Андрей Клычков.

Mchs.gov.ru Гражданская оборона

«В ближайшее время запланировали учения. Будем проверять готовность сил и средств гражданской обороны, включая работу сирен, вопросы эвакуации и безопасности», — сказал Клычков.

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 октября в регионах Центрального и Южного федеральных округов, в том числе в Орловской области, введён режим повышенной готовности. Орловские власти создали оперативный штаб.