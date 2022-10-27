Париж, , 11:04 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон хочет начать «дебаты в парламенте об иммиграции», передает BFM TV.

Эммануэль Макрон Présidence de la République France

«Мы должны глубоко реформировать наши законы, чтобы иметь возможность лучше приветствовать тех, кого мы хотим приветствовать, и иметь возможность быстрее сопровождать их в свою страну», — настаивает президент Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, исполнительная власть «гарантирует разумную цену» на электроэнергию малым и средним предприятиям на условиях, которые будут обнародованы правительством 28 октября.

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