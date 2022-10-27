Париж, 27 октября 2022, 11:04 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон хочет начать «дебаты в парламенте об иммиграции», передает BFM TV.

Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон
Présidence de la République France

«Мы должны глубоко реформировать наши законы, чтобы иметь возможность лучше приветствовать тех, кого мы хотим приветствовать, и иметь возможность быстрее сопровождать их в свою страну», — настаивает президент Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, исполнительная власть «гарантирует разумную цену» на электроэнергию малым и средним предприятиям на условиях, которые будут обнародованы правительством 28 октября.

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