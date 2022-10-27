Горловка, ДНР, 27 октября, 2022, 11:05 — ИА Регнум. В донецкой Горловке организована работа полевых кухонь. Горячими обедами волонтёры обеспечат беженцев из Артёмовского района.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Полевая кухня

Полевые кухни развёрнули добровольцы Общероссийского народного фронта в ДНР. С их помощью в Горловку доставлены две полевые кухни, столы и стулья. Также привезены игрушки для детей.

ИА REGNUM сообщало, что за прошедшие сутки, по информации представительства СЦКК в ДНР, киевские каратели выпустили 161 боеприпас из РСЗО «Град», ствольной артиллерии калибра 155 мм, 152 мм, 122 мм и 120 мм. Огонь вёлся по районам десяти населённых пунктов ДНР. В результате один мирный житель получил ранение.