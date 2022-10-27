Москва, , 11:03 — REGNUM Использование китайских банковских карт UnionPay в России едва ли будет расширяться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Платёжная система UnionPay Aranami

«Что же касается будущего карт UnionPay, то их использование вряд ли будет расширяться. Финансовый рынок в России крупный и сулит большую маржинальность китайской платежной системе. Но на другой чаше весов стоимость рисков потери связей с западными странами из-за санкций, которые могут наложить на китайские банки в ответ на использование платежной сети в России. Пока что чаша весов перевешивает в сторону сохранения взаимоотношений с Западом», — сказала Скрыль.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в России банковские карты UnionPay будут развиваться в большей степени для тех, кто ориентирован на частые поездки в восточные страны.

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