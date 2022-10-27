Сеул, , 11:05 — REGNUM Правительство Южной Кореи выразило серьезную озабоченность в связи с недавними авиаударами, нанесенными военными Мьянмы во время празднования годовщины создания Организации независимости Качина (ОНК). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

В МИД Южной Кореи подчеркнули, что Сеул призывает к прекращению применения насилия, освобождению несправедливо задержанных лиц, выполнению соглашения АСЕАН и скорейшему восстановлению демократии.

По данным СМИ Мьянмы, 23 октября три самолета нанесли удары во время концерта, который проводился в одной из деревень штата Качин по случаю 62-й годовщины создания ОНК. В результате инцидента погибли более 60 человек, в том числе певцы.

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