Сеул, 27 октября, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи выразило серьезную озабоченность в связи с недавними авиаударами, нанесенными военными Мьянмы во время празднования годовщины создания Организации независимости Качина (ОНК). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

В МИД Южной Кореи подчеркнули, что Сеул призывает к прекращению применения насилия, освобождению несправедливо задержанных лиц, выполнению соглашения АСЕАН и скорейшему восстановлению демократии.

По данным СМИ Мьянмы, 23 октября три самолета нанесли удары во время концерта, который проводился в одной из деревень штата Качин по случаю 62-й годовщины создания ОНК. В результате инцидента погибли более 60 человек, в том числе певцы.

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