Москва, , 11:02 — REGNUM Для развития крипторынка в России требуется создание инфраструктуры для собственной цифровой валюты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль. Так она прокомментировала итоги опроса, который показал, что большая часть населения продолжает скептически относиться к криптовалютам.

Криптовалюта (сс) geralt

«Большинство жителей РФ до сих пор не понимают, как покупать криптовалюту, а главное, как проводить операции по ней. С учетом того, что незнание порождает риски, криптовалюты вряд ли будут набирать популярность, — сказала Скрыль. — К тому же новый пакет санкций включает в себя запрет на предоставление услуг по хранению криптоактивов и ведению счетов пользователей из России. Данная мера добавляет неопределённости владения криптовалютой».

Кроме того, она призвала не забывать и о высокой волатильности криптовалюты.

«Прежде всего цифровой актив — это финансовый инструмент для получения дополнительной доходности, нежели средство платежа. Поэтому для развития крипторынка в России требуется создание инфраструктуры для собственной цифровой валюты», — подытожила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин заявил, что в России, как и в большинстве стран мира, пока нет условий для того, чтобы криптовалюты стали полноценным инструментом расчета.

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