Киев, , 11:02 — REGNUM В данный момент в большинстве областей на территории б. УССР, захваченной преступным режимом Киева, объявлена воздушная тревога. Это 27 октября следует из данных онлайн-карты воздушных тревог, созданной так называемым «минцифры» киевского террористического режима.

Тревога! Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

По этой информации, в настоящее время режим воздушной тревоги объявлен в Киевской, Одесской, Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Черниговской и Кировоградской областях, а также в оккупированной боевиками ВСУ части Запорожской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал, что жители России, которые пострадали в результате политических игр США, будут отомщены.