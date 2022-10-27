Саратов, , 11:14 — REGNUM По целевым программам будут готовить студентов вузов и ссузов для работы на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Саратовской области. Об этом сообщает региональное минпромэнерго.

На промышленном предприятии ИА REGNUM

Первый заместитель министра промышленности и энергетики Саратовской области Александр Изтлеуов отметил, что одним из главных механизмов обеспечения оборонной промышленности кадрами наряду с программами повышения квалификации и переподготовки станет целевое обучение.

К числу самых востребованных для оборонных предприятий вакансий относятся: конструкторы, технологи, операторы, слесари-сборщики, испытатели приборной продукции, токари, фрезеровщики и станочники широкого профиля.

Ранее ИА REGNUM передавало, губернатор Саратовской области Роман Бусаргин для оснащения востребованными специалистами региональных предприятий предложил составить для студентов-старшекурсников отдельный учебный план и закрепить подготовленных выпускников за конкретными рабочими местами. Кроме этого, переобучить действующих сотрудников. С целью привлечения кадров заводам следует рассмотреть все варианты поддержки и мотивации.

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