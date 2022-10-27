Москва, 27 октября, 2022, 10:59 — ИА Регнум. В Госдуме готовят законопроект о продолжении выплат военных пенсий мобилизованным гражданам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября, об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ярослав Нилов

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«И вот новый пробел — приостановка военных пенсий для мобилизуемых. Приступаем к разработке законопроекта, который нивелирует эту несправедливость», — сказал Нилов.

Парламентарий надеется на поддержку фракций и правительства, чтобы общими усилиями вывести эту категорию из-под действия нормы, которая касается контрактников, не получающих пенсию.

«Призываемые военные пенсионеры должны получать все причитающиеся им выплаты!» — подчеркнул Нилов.