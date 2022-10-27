Москва, , 10:57 — REGNUM Не понимаю, почему волнение вокруг «грязной бомбы» возникло только сейчас. О том, что у киевского режима есть такие «изделия», известно давно, отметил 27 октября обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя сообщение СМИ о подготовке Киевом провокации с «грязной бомбой».

Ядерное оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось, киевский режим уже завершил техническую подготовку к провокации с «грязной бомбой».

«Сообщалось, что, по крайней мере, одна такая бомба ещё в феврале находилась на аэродроме Гостомель и что именно поэтому надо было его сразу захватить. Якобы, этот «компромат» на англичан с тех пор у нас…

Эту тему, однако, заретушировали, убрали из общественного пространства. А ведь это важнейший сигнал и для политического класса России, и для граждан, чтобы они понимали, каковы ставки в том, что происходит сейчас в нашем противостоянии с НАТО, каковы его уровень и интенсивность!

Вместо этого руководство страны долго пыталось специальной операцией ответить на тотальную войну, начатую против нас Западом. Как видим, не получилось.

Весной говорили, что на активность Лондона с ядерным оружием Вашингтон отреагировал отрицательно; сегодня, похоже, они заодно. Что же так с этой весьма чреватой темой затянули-то?

По поводу применения «грязной бомбы» сейчас все официальные предупреждения сделаны. Думаю, что и по закрытым каналам нужные сигналы до тех, кому они предназначались, доведены. Проведённой тренировкой стратегических сил сдерживания эти сигналы усилены. Вряд ли наша страна сегодня может сделать что-то ещё.

Казалось бы, безумие, но на ядерную провокацию наши противники, скорее всего, пойдут. Я не вижу для Киева и поддерживающих его натовцев возможности продолжения эффективных военных действий обычными вооружениями.

Пополнять свои вооружённые формирования режиму Зеленского некем. Наёмники бреши не закроют. А нанести поражение России Западу жизненно необходимо…

Мир действительно находится на грани», — высказал своё мнение Михаил Демурин.

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