Оренбург, 27 октября, 2022, 10:56 — ИА Регнум. В Казахстане до 2025 года планируют сделать платными 11 тыс. км дорог. Платной станет и трасса из Актюбинска в Оренбург, сообщает «Диапазон».

Трасса

Перед введением оплаты за движение по западным трассам в Казахстане сначала осуществят ремонт и реконструкцию дорог. Платность внедрять на автодорогах Актобе — Уральск и Актобе — Оренбург.

Сейчас тариф за 1 км для легковых автомобилей составляет 1 тенге, для грузовых машин — от 5 до 25 тенге. Расстояние между Актобе и Жайсаном (граница РФ в сторону Оренбурга) — 97 км.