Санкт-Петербург, , 11:01 — REGNUM В дополнительном заработке нуждается каждый второй работающий житель Санкт-Петербурга. Об этом 27 октября сообщили в аналитическом центре сервиса HeadHunter.

В мастерской специалистов «Моторики» Василий Иванов © ИА REGNUM

Найти дополнительную работу к основной хотят 47% опрошенных сервисом жителей Петербурга. Меньшая доля, 41% респондентов, в ней не нуждаются. При этом 9% уже нашли возможность получения дополнительного заработка.

Ситуация по Северо-Западному федеральному округу идентичная. Там нуждаются в подработке 44% опрошенных. Имеющийся заработок устраивает 43% жителей округа.

Аналитики сервиса отмечают, что дополнительную работу чаще всего присматривают сотрудники сферы маркетинга и рекламы, а также искусства и массмедиа. Реже подработку ищут IT-специалисты.

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