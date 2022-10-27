Санкт-Петербург, 27 октября, 2022, 11:01 — ИА Регнум. В дополнительном заработке нуждается каждый второй работающий житель Санкт-Петербурга. Об этом 27 октября сообщили в аналитическом центре сервиса HeadHunter.

Василий Иванов ИА REGNUM В мастерской специалистов «Моторики»

Найти дополнительную работу к основной хотят 47% опрошенных сервисом жителей Петербурга. Меньшая доля, 41% респондентов, в ней не нуждаются. При этом 9% уже нашли возможность получения дополнительного заработка.

Ситуация по Северо-Западному федеральному округу идентичная. Там нуждаются в подработке 44% опрошенных. Имеющийся заработок устраивает 43% жителей округа.

Аналитики сервиса отмечают, что дополнительную работу чаще всего присматривают сотрудники сферы маркетинга и рекламы, а также искусства и массмедиа. Реже подработку ищут IT-специалисты.