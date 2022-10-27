Москва, , 10:54 — REGNUM По итогам осени 2022 года в РФ не произойдет особых изменений в инфляционных ожиданиях населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова.

Инфляция Picserver.org

«Учитывая, что, как показывают опросы, население не ожидает существенного роста цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги в краткосрочной перспективе, а также что происходит адаптация граждан к новым экономическим условиям, особых изменений в показателях инфляционных ожиданий по итогам осени не произойдет, — сказала Воронкова. — Позитивное влияние на инфляционный фон могли бы оказать активная социальная политика, адекватное регулирование цен на социально значимые товары и на товары, пользующиеся преимущественным спросом у населения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Воронкова объяснила, в каком случае в РФ начнут улучшаться показатели инфляционных ожиданий.

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