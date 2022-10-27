Якутск, , 11:00 — REGNUM Состояние инфраструктуры и арктических портов, которые используются для северного завоза в Якутии, назвал неудовлетворительным заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Семён Коркин. Об этом он заявил на обсуждении модернизации северного завоза, которое состоялось в региональном Госсобрании, сообщило ЯСИА.

Морской порт Пресс-служба Мурманского морского торгового порта

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«На сегодняшний день в республике нет альтернативы северного завоза. Навигация проходит в тяжелых климатических условиях. Несмотря на строительство дорог и мостовых переходов, водный транспорт остается приоритетным для перевозки грузов. Вместе с тем состояние арктических портов и инфраструктуры находится в неудовлетворительном состоянии. В связи с этим возникает необходимость государственной поддержки», — сказал он, подчеркнув, что круглогодичное транспортное сообщение в республике отсутствует.

С помощью навигации на отдалённые территории региона завозят порядка трёх миллионов тонн грузов, 1,2 млн из них — жизнеобеспечивающие. Порядка 350 тыс. тонн грузов доставляются в Арктику, около 700 тыс. — по сезонным автодорогам (зимникам).

Для повышения эффективности северного завоза в Якутии ждут завершения строительства грузового терминала в поселке Нижний Бестях, асфальтирования федеральных автодорог «Лена», «Вилюй» и «Колыма», возведения мостовых переходов через реки Вилюй и Алдан, прокладку автодороги «Яна» на участке Тополиное — Нижнеянск.

Как сообщало ИА REGNUM, для осуществления северного завоза Якутии также необходимы новые суда. На завершение ремонта Жатайской судоверфи, которая будет их производить, требуется миллиард рублей дополнительного финансирования.