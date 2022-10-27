В Якутии инфраструктура северного завоза нуждается в обновлении
Якутск, 27 октября, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Состояние инфраструктуры и арктических портов, которые используются для северного завоза в Якутии, назвал неудовлетворительным заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Семён Коркин. Об этом он заявил на обсуждении модернизации северного завоза, которое состоялось в региональном Госсобрании, сообщило ЯСИА.
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С помощью навигации на отдалённые территории региона завозят порядка трёх миллионов тонн грузов, 1,2 млн из них — жизнеобеспечивающие. Порядка 350 тыс. тонн грузов доставляются в Арктику, около 700 тыс. — по сезонным автодорогам (зимникам).
Для повышения эффективности северного завоза в Якутии ждут завершения строительства грузового терминала в поселке Нижний Бестях, асфальтирования федеральных автодорог «Лена», «Вилюй» и «Колыма», возведения мостовых переходов через реки Вилюй и Алдан, прокладку автодороги «Яна» на участке Тополиное — Нижнеянск.
Как сообщало ИА REGNUM, для осуществления северного завоза Якутии также необходимы новые суда. На завершение ремонта Жатайской судоверфи, которая будет их производить, требуется миллиард рублей дополнительного финансирования.