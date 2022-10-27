Баку, 27 октября, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Процесс отказа государств от американского доллара запущен, он необратим. Об этом глава компании «Роснефть» Игорь Сечин заявил 27 октября в ходе выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку.

Kremlin.ru Игорь Сечин

Он отметил, что центробанки стран Азии и Ближнего Востока создают двусторонние линии валютных свопов, чтобы укреплять собственные финансовые системы, снижать риски зависимости от доллара. Это происходит на фоне произвольного ареста счетов, транзакций, суверенных фондов и золотовалютных резервов.

«Мы наблюдаем стремление государств, которые хотят сохранить свой суверенитет, к отказу от расчётов в долларах. Этот процесс запущен, и он необратим», — сказал Сечин.

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