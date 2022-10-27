Москва, , 10:53 — REGNUM Жители России, которые пострадали в результате политических игр США, будут отомщены. Об этом 27 октября сообщил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Er.ru

Он написал в личном телеграм-канале, что в политических играх США валютой становятся жители «мифической страны», провозглашённой на территории быв. УССР.

«Страдают и наши люди. Но только разница в том, что наши люди будут отомщены. Все, — заявил Дмитрий Медведев. — И на поле боя, и в других сторонах, далеких от мест сражений. И уж точно не в рамках несостоятельных судебных процессов. Иными способами».

Он добавил, что о пострадавших и погибших жителях б. УССР впоследствии никто не вспомнит, поскольку главными для США являются результаты выборов, а не жизни людей.