Заксобрание одобрило кандидатуру на должность главы новосибирского минстроя
Новосибирск, 27 октября, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области на сессии 27 октября согласовали кандидатуру на пост министра строительства региона. Назначение Алексея Колмакова было одобрено единогласно, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Представление губернатора Андрея Травникова о согласовании кандидатуры Алексея Колмакова для назначения на должность министра строительства поступило в парламент 25 октября.
На сессии 27 октября вопрос о даче согласия на назначение на должность был рассмотрен дополнительно к основной повестке сессии.
Напомним, что до этого Алексей Колмаков исполнял обязанности министра строительства региона. Его предшественник Иван Шмидт покинул свой пост в декабре 2021 года. Его отставку связывали со сложной ситуацией вокруг строительства в Новосибирске новой ледовой арены.