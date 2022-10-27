Южно-Сахалинск, , 10:51 — REGNUM На Сахалине помощнику президента России Максиму Орешкину, который прибыл в островной регион 27 октября, представили реализацию пилотного проекта «Заработаем вместе», сообщил в своём телеграм-канале губернатор области Валерий Лимаренко.

Тренажер для обучения Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Проект, направленный на создание нового инструмента развития карьеры и повышения благосостояния населения, поддержал в сентябре президент России Владимир Путин.

Участвующие в проекте смогут пройти бесплатное дополнительное обучение и профориентацию, получить помощь в открытии собственного дела. В его реализации задействованы крупные предприятия Сахалина.

«Уже заключено 39 договоров развития карьеры по компетенциям «Сметное дело» и «Социальная работа». В ноябре будут подготовлены предложения по компетенциям «Управление магазином» и «Управление БЕЛАЗом» для женщин», — сообщил Лимаренко.

Сразу после прибытия на Сахалин Максим Орешкин облетел Южно-Сахалинск и ознакомился с инвестиционными проектами.

Как сообщало ИА REGNUM, центр занятости города Волгореченска в Костромской области начали модернизировать.