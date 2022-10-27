Херсон, , 10:51 — REGNUM Нацисты продолжают попытки атаковать на херсонском направлении, однако их атаки отбиты. Об этом в телеграм-канале 27 октября сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Специальная военная операция Министерство обороны Российской Федерации

«В Херсоне всё без изменений. Несмотря на попытку без двадцати пять утра обстрелять город Херсон ракетами HIMERS, система ПВО сработала, никаких повреждений в городе Херсоне нет. На линии разграничения бои продолжаются, нацисты пытаются всячески атаковать, но постоянно отбрасываются», — сказал Стремоусов, подчеркнув, что атаки отбиты, а нацисты несут большие потери в силе и технике.

Он обратился к представителям киевского режима и подчеркнул, что Херсон — русский город, и сдавать его никто не будет, а Киев и Одессу ждёт освобождение от нацистов.

Как сообщало ИА REGNUM, рано утром ВСУ предприняли попытку обстрела Херсона ракетами HIMERS, система ПВО отразила их.