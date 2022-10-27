Херсон, 27 октября 2022, 10:51 — REGNUM Нацисты продолжают попытки атаковать на херсонском направлении, однако их атаки отбиты. Об этом в телеграм-канале 27 октября сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Он обратился к представителям киевского режима и подчеркнул, что Херсон — русский город, и сдавать его никто не будет, а Киев и Одессу ждёт освобождение от нацистов.
Как сообщало ИА REGNUM, рано утром ВСУ предприняли попытку обстрела Херсона ракетами HIMERS, система ПВО отразила их.