Москва, , 10:54 — REGNUM Часть команды разработчиков самого популярного в мире веб-сервера для размещения сайтов Nginx вернулась в Россию и запустила IT-проект Angie. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на IT-рынке и данные СПАРК.

Компьютеры Цитата из к/ф «Пароль «Рыба-меч». Реж. Доминик Сена. 2001. США-Австралия

ООО «Веб-Сервер» было учреждено в июле 2022 года с уставным капиталом 500 тыс. рублей. Основным видом деятельности компании значится «разработка компьютерного программного обеспечения». Объем инвестиций в Angie на первом этапе составил $1 млн, уточнил генеральный директор новой компании Заур Абасмирзоев. В октябре компания также подала заявку на регистрацию товарного знака Angie.

В пресс-службе американской F5, владеющей Nginx, сообщили, что компания «не связана с какими-либо проектами Nginx в России и не одобряет их».

Напомним, F5 остановила продажи в России весной 2022 года и вывела хранение кода Nginx с территории страны. Ожидается, что новая компания займется в том числе поддержкой пользователей Nginx в стране.