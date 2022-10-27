Вашингтон, 27 октября, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Люк Эванс и Николь Кидман выпустили кавер-версию песню Кристины Агилеры «Say Something». Ролик был опубликован 26 октября на сайте журнала Entertainment Weekly.

(сс) Eric Nopanen Музыка

Отмечается, что эта композиция войдёт в новый альбом Эванса «A Song for You». Актёр рассказал, что однажды Кидман, с которой он вместе снялся в ленте «Девять совсем незнакомых людей», заставила его спеть на званом ужине в доме актрисы и её мужа Кита Урбана.

Впоследствии актёр, знавший, что Кидман любит петь, решил привлечь её к записи «Say Something». «У меня уже была эта песня в голове, потому что я знал, что она очень хорошо подойдет к голосу Николь, что я смогу смешать наши голоса», — пояснил Эванс, добавив, что позже Урбан назвал его «гением» за выбор песни.

Напомним, в 2021 году, помимо ленты «Девять совсем незнакомых людей», Люк Эванс снялся в сериале «Убийства в Пембрукшире» и фильме «Трафик». Последней работой Николь Кидман в кино стала роль в фильме «Варяг», она сыграла в нём королеву Гудрун.