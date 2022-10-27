Калуга, 27 октября 2022, 10:59 — REGNUM В Калужской области 1617 семьям было предоставлено единовременное пособие при рождении ребенка. Общая сумма выплат с 1 января 2022 года составила порядка 33 млн рублей, сообщила 27 октября корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель отделения Пенсионного фонда России по региону Светлана Сомова.
Единовременная выплата в размере 20 472,77 рублей на каждого ребенка назначается пенсионным фондом неработающему родителю, опекуну, усыновителю или приемному родителю ребенка. Получатель выплаты, при этом, может учиться очно в организации высшего, среднего или дополнительного профессионального образования. Трудоустроенному родителю деньги выплачиваются по месту работы.
Напомним, что с 2022 года единовременное пособие при рождении ребенка вместе с рядом других мер поддержки семей с детьми передана Пенсионному фонду из органов социальной защиты.
Читайте ранее в этом сюжете: Более 15 тысяч калужских семей получили поддержку при рождении детей