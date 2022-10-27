Калуга, 27 октября, 2022, 10:59 — ИА Регнум. В Калужской области 1617 семьям было предоставлено единовременное пособие при рождении ребенка. Общая сумма выплат с 1 января 2022 года составила порядка 33 млн рублей, сообщила 27 октября корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель отделения Пенсионного фонда России по региону Светлана Сомова.

Пресс-служба правительства Калужской области В Калужской области поддерживают семьи с детьми

Единовременная выплата в размере 20 472,77 рублей на каждого ребенка назначается пенсионным фондом неработающему родителю, опекуну, усыновителю или приемному родителю ребенка. Получатель выплаты, при этом, может учиться очно в организации высшего, среднего или дополнительного профессионального образования. Трудоустроенному родителю деньги выплачиваются по месту работы.

«Для оформления пособия нужно подать заявление в клиентской службе ОПФР по Калужской области или в МФЦ. Если все подтверждающие сведения о праве семьи на пособие поступят в фонд из соответствующих организаций, выплата будет назначена только по заявлению. Если каких-то сведений не хватит, право на выплату подтверждается свидетельством о рождении ребенка и справкой с места работы другого родителя о том, что пособие ранее не назначалось. Заявление нужно подать не позднее чем через шесть месяцев после рождения ребенка. Рассмотрение заявления занимает до 10 рабочих дней со дня поступления в Пенсионный фонд необходимых сведений от организаций и документов родителя. В отдельных случаях срок может быть продлен на 20 рабочих дней. При положительном решении средства выплачиваются в течение 5 рабочих дней», — отметила Светлана Сомова.

Напомним, что с 2022 года единовременное пособие при рождении ребенка вместе с рядом других мер поддержки семей с детьми передана Пенсионному фонду из органов социальной защиты.