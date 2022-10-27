Кишинёв, 27 октября, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Молдавский бизнесмен, лидер оппозиционной партии «Шор» Илан Шор называл «смешными» санкции, введённые США против него. Это заявление он сделал 27 октября в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Чурбан Илан Шор

Он отметил, что не имеет имущества или счетов в США, «в отличие» от президента Молдавии Майи Санду. Шор также считает «большой победой» организованные его партией протестные митинги, если против него начали принимать такие меры.

«Я знаю, что Майя Санду при последнем визите в США ползала на коленях по Госдепу, умоляла ввести против меня санкции», — заявил лидер партии.

Шор также обвинил США во вмешательство в внутренние дела Молдавии. Он подчеркнул, что эти санкции никак не помогут жителям Молдавии.

Напомним, США ввели санкции также против бывшего председателя Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка, которого считают «олигархом». Он и Шор бежали из страны, спасаясь от уголовного преследования.