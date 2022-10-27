Ставрополь, , 10:50 — REGNUM В учебные воинские части Южного военного округа убыли очередные команды мобилизованных граждан из Ставропольского края для прохождения интенсивной боевой подготовки по военно-учетным специальностям.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

На мероприятии с напутственной речью к мобилизованным, их родным и близким обратились представители военного комиссариата, администрации и совета ветеранов района.

Также во время торжественного митинга три мобилизованных гражданина зарегистрировали брак со своими невестами. На сцене возле районного Дома Культуры они принимали поздравления от всех собравшихся.

После прибытия в учебные центры мобилизованные граждане будут обеспечены необходимым обмундированием, вещевым имуществом и вооружением.

Кроме того, перед убытием администрацией района и волонтёрами мобилизованным гражданам были переданы тактические рюкзаки, разгрузки, балаклавы, карабины, резиновые сапоги, и предметы личной гигиены.

По завершении мероприятия автобусы с бойцами традиционно уехали колонной под композицию «Марш Славянки».