Москва, 27 октября, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Киевский режим действует безответственно, призывая объявить Россию государством — спонсором терроризма и вынося антироссийскую риторику в профильные структуры. Об этом сегодня, 27 октября, заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов, передают РИА Новости.

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По его словам, такими действиями Киев подрывает реальные усилия по борьбе с этой угрозой. Киевский режим всячески вплетает свою антироссийскую риторику во все международные антитеррористические форматы, до которых в состоянии «дотянуться».

«Главную ответственность по противодействию терроризму несут суверенные государства, а значит, выносить этот вопрос на уровень ООН или какой-либо иной международной организации не только нецелесообразно, но и безответственно», — отметил Сыромолотов.

Как сообщало ИА REGNUM, попытки дестабилизировать ситуацию в Афганистане и в приграничных с ним территориях предпринимают США и их союзники, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

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