Москва, 27 октября, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко дал ряд поручений в сфере туризма.

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Вице-премьер поручил создать рабочую группу и приступить к работе по реализации масштабного проекта — всероссийского курорта «Новая Анапа». В нее войдут Минстрой, Минэкономразвития России, и другие заинтересованные ведомства, а также Корпорация «Туризм. РФ» и администрация Краснодарского края. Работа ведется по указанию президента России Владимира Путина.

«В России не только в летний сезон, но и в межсезонье традиционно высокий спрос на отдых у моря. Ему отдают предпочтение более 60% наших граждан. По итогам прошлого года черноморские курорты Краснодарского края посетило почти 14 млн. россиян, в том числе 3,7 млн. детей. Только за летний период этого года число туристов составило более 9 млн. человек. По указанию президента Владимира Путина Правительством России будет реализован масштабный проект по строительству курорта «Новая Анапа» на черноморском побережье. Это позволит создать до 15 тысяч гостиничных номеров, дать региону тысячи новых рабочих мест и принимать на курортах Краснодарского края дополнительно более 3 млн туристов ежегодно из всех российских субъектов, включая граждан 4 новых регионов», — сказал Дмитрий Чернышенко.

Напомним, в феврале 2022 года для развития туристической инфраструктуры между администрацией Краснодарского края и Корпорацией «Туризм. РФ» заключено соглашение о сотрудничестве. В рамках него будет осуществляться строительство туристических объектов нового курорта.

По указанию президента Владимира Путина вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил также проработать вопрос организации транспортного сообщения между курортами «Лагонаки», «Сочи» и «Архыз».

Это касается строительства автомобильной дороги, соединяющей курорты горного кластера Сочи и «Лагонаки» в Адыгее, а также железнодорожной ветки между горными курортами Сочи и «Архыз» в Карачаево-Черкесской республике.

Дорожная карта по данному вопросу будет представлена в Правительство в декабре этого года. Ответственные за выполнение — Минстрой, Минэк, Минтранс, Минфин, Минприроды России, Росжелдор, Автодор, РЖД, Корпорация «Туризм. РФ» и «КАВКАЗ. РФ».

«В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» создаются два новых горнолыжных курорта. Всесезонный горный эко-курорт «Лагонаки» в Республике Адыгея и круглогодичный горный и бальнеологический курорт «Долина Васта» в Краснодарском крае — в продолжение развития курорта «Роза Хутор». Соединение курортов горного кластера Сочи с будущим курортом «Лагонаки» прямой автотранспортной артерией создаст возможности для ускоренного развития туризма на юге России, в частности в Республике Адыгея. Для прямого транспортного соединения между горными курортами Сочи и курортом «Архыз» в Карачаево-Черкесской Республике будет проработано строительство железнодорожной ветки. Безусловно, все это отразится на социально-экономической ситуации в субъектах, где будут создаваться рабочие места и развиваться малый и средний бизнес. А для российских туристов из всех 89 субъектов, включая новые территории, появятся новые возможности для отдыха», — прокомментировал Дмитрий Чернышенко.