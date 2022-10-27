Москва, , 10:49 — REGNUM На фоне попыток вмешательства судьбу стран Центральной Азии со стороны западных государств не может остаться в стороне Россия. Об этом 27 октября заявил заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов.

МИД России Nikita Dezhurny

Как отметил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ, в данный момент Вашингтон активно разыгрывает в этом регионе «антитеррористическую» и «гуманитарную» карты.

Кроме того, Сыромолотов уточнил, что также США хотят использовать ухудшение гуманитарного положения в Афганистане для усиления ультимативного давления на захвативших там власть талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), продолжая незаконно удерживать зарубежные афганские активы, «несмотря на призывы гуманитарных агентств ООН, правозащитных организаций и самих афганцев».

«Учитывая продолжающиеся попытки Запада активно вмешиваться в судьбу всего региона, Россия не может оставаться в стороне», — сказал он.

При этом заместитель министра иностранных дел РФ подчеркнул, что Москва продолжит содействовать Кабулу в стабилизации ситуации в Афганистане и обеспечении там интересов безопасности, так как афганский фактор продолжает быть серьезным потенциальным источником активности террористов в Центральной Азии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что у России есть серьёзные основания для того, чтобы полагать, что теракт у российского посольства в Кабуле был совершён боевиками ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).